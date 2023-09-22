مدرب نيس يواصل تهميش لاعبيه الجزائريين

يواصل مدرب نيس لويس فاريولي تهميش اللاعبين الجزائريين الناشطين في الفريق الفرنسي.

وعرفت مباراة اليوم التي تجري بين نيس و ضيفه موناكو في الجولة 6 من عمر البطولة الفرنسية “الليغ 1” غياب كل من يوسف عطال و وبوعناني وحتى بولهندي عن التشكيلة الأساسية.

كما يعتبر عطال احد أفضل اللاعبين وأنشطهم في الفريق لكنه وضعه في بنك الاحتياط في المباراة الثانية على التوالي.

إلى جانب ذلك يعتبر بوعناني مطالب أنصار نادي نيس، بحكم الفنيات الكبيرة التي يتمتع بها، إلا أن للمدرب الايطالي رأي اخر.

يذكر أن بوداوي يعاني من إصابة على مستوى الظهر وكان مدربه قد كشف عن الأمر خلال ندوته الصحفية الأخيرة.

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