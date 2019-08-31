مدرب نيم: “فرحات بإمكانه أن يكون مفاجأة الليغ 1”

أشاد مدرب نادي نيم الفرنسي، برنارد بلاكوارت، بلاعبه الجديد الدولي الجزائري زين الدين فرحات، مؤكدا قدرته على أن يكون مفاجأة الليغ1 الفرنسية.

وصرح برنارد بلاكوارت، في هذا الخصوص، لوكالة “فرانس براس”: “إستقدام زين الدين فرحات، كان مدروسا، من خلال احصائياته، وامكانياته”.

وأضاف: “هو ممرر رائع، يجد سهولة كبيرة في منح تمريرات حاسمة أكثر من التسجيل، وبإمكانه أن يصبح هدافا”.

وتابع: “بإمكانه التطور أكثر، وسنعمل على تحقيق ذلك، دون مواجه الكثير من المتاعب، بالنظر لإمكانياته الفردية، وروحه الجماعية”.

وختم مدرب نيم، برنارد بلاكوارت: “بالنظر لسنه، امكانياته، وجاهزيته، بالإضافة لخبرته في الليغ2، بإمكانه أن يكون مفاجأة كبيرة وحقيقية لهذه البطولة”.