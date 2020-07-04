مدرب نيوكاستل يزف أخبارا سارة لبن طالب

أثنى ستيف بروس، مدرب نادي نيوكاستل الإنجليزي، على الدولي الجزائري نبيل بن طالب، مبديا رغبته في الإحتفاظ بخدماته.

ونقل الحساب الرسمي لنيوكاستل، تصريحات بروس، أين قال: “كنت سعيدا بأداء بن طالب، أمام بورنموث، كانت أفضل مباراة بالنسبة له”.

وأضاف المدرب الإنجليزي: “مردوده البدني خلال هذه المباراة كان هائلا، هو لم يكن بمقدوره القيام بذلك في جانفي الماضي”.

وتابع: “اللاعبون المعارون في النادي يتواجدون في مسار صحيح، هم ينتمون لفرق أخرى ومن الواضح أنه علينا التفاوض من أجلهم”.

يدكر أن نبيل بن طالب، أبدى في وقت سابق رغبته في البقاء رفقة نيوكاستل، الذي يلعب له عل شكل إعارة من نادي شالك الألماني، الذي لا يمانع هو الآخر في بيع عقده.