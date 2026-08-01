مدرب نيوكاسل الجديد يضع حاج موسى على رأس أولوياته

عاد الدولي الجزائري أنيس حاج موسى إلى واجهة سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كشفت تقارير إعلامية هولندية عن اقترابه من خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط اهتمام متزايد من نادي نيوكاسل يونايتد.

وذكر موقع VoetbalPrimeur الهولندي أن إدارة “الماكبايس” تكثف تحركاتها من أجل التعاقد مع جناح فينورد، مرجحًا حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته أن اهتمام نيوكاسل بحاج موسى ارتبط بقرب تعيين المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي كان قد حاول التعاقد مع اللاعب عندما كان يشرف على نادي الأهلي السعودي.

وأضاف التقرير أن المدرب الجديد أبلغ مسؤولي نيوكاسل برغبته في ضم الدولي الجزائري إلى ملعب “سانت جيمس بارك”، بعدما فشل سابقًا في إقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي، حيث فضل اللاعب مواصلة مشواره في أوروبا.

ويرتبط حاج موسى بعقد مع فينورد يمتد لأربعة مواسم، غير أن إدارة النادي الهولندي لن تمانع رحيله في حال وصول عرض مناسب.

وأشار المصدر إلى أن فينورد يطمح للحصول على نحو 40 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات جناحه الجزائري، خاصة في ظل حاجة النادي إلى بيع أحد نجومه قبل إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو.

ويدخل نيوكاسل سوق الانتقالات بقوة هذا الصيف، بعدما عزز خزائنه بعائدات كبيرة من بيع عدد من نجومه، أبرزهم أنتوني غوردون إلى برشلونة مقابل أكثر من 80 مليون يورو، وساندرو تونالي إلى توتنهام في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو.

وتمنح هذه الموارد المالية إدارة النادي الإنجليزي هامشًا كبيرًا لإبرام صفقات من العيار الثقيل، ويبدو أن اسم أنيس حاج موسى يتصدر قائمة أولوياتها لتعزيز الخط الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد.