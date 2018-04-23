مدرب نيوكاسل يُقرر الإحتفاظ بـ “سليماني”

كشف الإسباني “رافا بينتيز” عن نيته في الاحتفاظ بالنجم الجزائري “إسلام سليماني”، وشراء عقده من إدارة ليستر سيتي بعد نهاية فترة الإعارة.

وقال بينتيز في تصريحات صحفية: “سليماني جاهز للمشاركة كأساسي، لقد تدرب بشكل مثالي”.

وأضاف: “ضد أرسنال كنا بحاجة للطاقة في الخط الهجومي والجزائري نجح في ذلك”.

وتابع: “إسلام يقوم بعمل كبير للفريق وهو يقدم في مستويات كبيرة، لا يكل ولا يمل في الهجوم”.

وأردف: “سليماني لا يزال مرتبط بعقد مع الفوكسيس، لكن إذا كان سعيد هنا، سنرى ماذا يمكننا فعله”.

وختم كلامه: “في كل حصة تدريبية وفي كل دقيقة يلعبها، يثبت لنا أنه مستعد للعب معنا”.