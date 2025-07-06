مدرب هال سيتي يتحدث عن عودة بلومي للمنافسة الرسمية

تحدث مدرب نادي هال سيتي الإنجليزي، سيرج جاكيروفيتش، عن لاعبه الدولي الجزائءري، بشير بلومي، وعودته للمنافسة الرسمية.

ونقل موقع “هال لايف سبور” الإنجليزي، تصريحات المدرب جاكيروفيتش، الذي أكد بانه لن يتعجل في اشراك بلومي، خلال الجولات الأولى من الموسم الجديد.

كما أوضح مدرب هال سيتي، بأنه يفضل التأكد من تعافي وجاهزية نجمه الجزئاير بنسبة 100%، قبل اشراكه في المباريات الرسمية.

يذكر أن بشير بلومي، غاب عن المنافسة الرسمية مع ناديه هال سيتي، لقرابة موسم كامل، بسبب قطع في الرابط الصيلبي، ليستعيد مؤخرا عافيته، أين يعمل حاليا على التحضير للموسم الجديد.