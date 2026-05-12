مدرب هال سيتي يرفع القبعة لبلومي بعد تألقه في نصف نهائي “البلاي أوف”

أشاد مدرب نادي هال سيتي، سيرجي ياكيروفيتش، بالمستوى اللافت الذي قدمه الدولي الجزائري، بشير بلومي، خلال مواجهة أمس التي جمعت فريقه بنادي ميلوال، في إياب نصف نهائي “البلاي أوف” المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعترف المدرب صراحة بأنه لم يكن موفقا في قراره بإبقاء بلومي على مقاعد البدلاء منذ البداية. قبل أن ينجح اللاعب الجزائري في قلب المعطيات فور إشراكه، بفضل سرعته وتحركاته الهجومية المؤثرة.

وقال ياكيروفيتش، في تصريحات نقلتها شبكة BBC: “كان متعبا جدا ويعاني من إرهاق على مستوى أوتار الركبة ووتر أخيل. لذلك كانت الخطة هي إشراكه في الشوط الثاني”.

وأضاف مدرب هال سيتي بنبرة طريفة: “لقد كان تغييرا رائعا وقرارا صائبا. الآن أدرك تماما مدى ذكائي، فلو لم يفعل شيئا، لكنت غبيا، هكذا هي الأمور دائما”.

من جهته، أثنى قائد هال سيتي، لوي كويل، على الإمكانات الكبيرة لابن الأسطورة الجزائرية لخضر بلومي، قائلا: “إنه لاعب مذهل، نحن محظوظون بوجود لاعبين قادرين على تغيير مجريات المباريات، كلنا نعرف إمكاناته وأنا سعيد لأجله”.

كما أشار كويل، إلى الفترة الصعبة التي مر بها بلومي بسبب الإصابة، مضيفا: “لقد تعرض لإصابة صعبة للغاية، لكن عودته بهذه السرعة تظهر الكثير من عزيمته وإصراره”.