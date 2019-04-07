مدرب هوفنهايم يرمي الورود على “الوحش” بعد “الهاتريك”

الرياضة
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مدرب هوفنهايم يرمي الورود على “الوحش” بعد “الهاتريك” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

قام مدرب فريق “هوفنهايم” الألماني “جوليان ناغيلسمان” بمدح نجمه الدولي الجزائري “إسحاق بلفوضيل” بعد “الهاتريك” الذي وقعه أمسية اليوم الأحد.

وقال المدرب الشاب في الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء “هوفنهايم” ضد “أوغسبورغ”.”إسحاق بلفوضيل قدم لقاءا كبيرا.. أكيد أننا سُعداء بذلك اليوم وأتمنى أن يواصل على هذا المنوال”.

هذا وأختير المُهاجم الجزائري أحسن لاعب في موقعة اليوم الذي سجل خلالها ثلاثية كاملة.


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