مدرب هوفنهايم يرمي الورود على “الوحش” بعد “الهاتريك”

وقال المدرب الشاب في الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء “هوفنهايم” ضد “أوغسبورغ”.”إسحاق بلفوضيل قدم لقاءا كبيرا.. أكيد أننا سُعداء بذلك اليوم وأتمنى أن يواصل على هذا المنوال”.

هذا وأختير المُهاجم الجزائري أحسن لاعب في موقعة اليوم الذي سجل خلالها ثلاثية كاملة.

Man of the Match 🙌 #FCATSG pic.twitter.com/5pnyXgMKcr

🎙️ | #Nagelsmann

"In der zweiten Hälfte wollten wir tiefer stehen und auf Konter spielen, was uns sehr gut gelungen ist. #Belfodil hat natürlich ein klasse Spiel gemacht. Wir freuen uns heute sehr und hoffen, dass es so weitergeht."#FCATSG pic.twitter.com/cqIl2KXaUO

— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) April 7, 2019