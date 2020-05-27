مدرب هوفنهايم يشرح وضعية بلفوضيل

وضع ألفريد شرودر مُدرب، نادي هوفنهايم، النقاط على الحروف بخصوص وضعية الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل خلال الفترة الحالية.

وأوضح التقني الهولندي، بأن المُهاجم مُتعدد المناصب، لا يزال غير قادر على إستئناف المُنافسة الى حد الساعة.

وقال :”بلفوضيل غير جاهز، للعب خلال هذا الأسبوع على أقل تقدير”.

وإكتفى الرجل الأول في الطاقم الفني للفريق الألماني، بهذا القدر دون منح تفاصيل إضافية أخرى.

يأتي هذا في وقت يبقى فيه نجم الإنتر الأسبق، مُصمما على عدم العودة لفريقه، بعدما إتهم الطاقم الطبي بتسببه في تعرضه لإصابة خطيرة.