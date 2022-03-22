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الرياضة

مدرب هولندا يصاب بفيروس كورونا

بقلم عزيز طالبي
مدرب هولندا يصاب بفيروس كورونا
لويس فان غال
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كشف الإتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان له اليوم عن إصابة مدرب المنتخب الوطني لويس فان غال بفيروس كورونا.
كما أكّدت قناة “بيان سبورتس” القطرية الخبر كذلك. في حين لم يعلن عن مدة غياب المدرب المخضرم عن التشكيلة الهولندية التي تستعد للتحديات المقبلة لها.

يذكر. أن لويس فان غال يملك تجربة تدريبية غنية عن التدريب مع عدد مع الاندية العالمية أبرزها أجاكس أمستردام.

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