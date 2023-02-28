مدرب هولندي ودولي بلجيكي سابق يشيدان بقدرات سليماني

يواصل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، حصد الثناء في الوسط الإعلامي والكروي، ببلجيكا، بعد بدايته القوية مع ناديه أندرلخت، الذي التحق به شهر جانفي الماضي، قادما من بريست الفرنسي.

ونشر موقع ” voetbalkrant” البلجيكي، تصريحات للدولي الهولندي السابق، والمدرب الأسبق لنادي أوستينده البلجيكي، دنيس فان فايك، عن سليماني، قال فيها: “أندرلخت كان بحاجة إلى شخص مثله…يعمل بجد ويشكل صعوبات للمدافعين” مضيفا: “لست متحمسا جدا بشأنه، لكنه مفيد لأندرلخت”.

ومن جهته، تحدث المدافع الدولي البلجيكي السابق، غيرت فيرهاين، عن المستوى الباهر الذي قدمه سليماني، رفقة أندرخلت، في تصريحات لذات الموقع، وقال فيها: “إنه من نوع المهاجمين الذي يجعلك تشعر فيه كمدافع بأنك لعبت ضده في المساء” وأضاف: “لقد بدأ بشكل جيد بتسجيل 3 أهداف في 6 لقاءات رغم أنه لم يكن أبدا أفضل هداف.”