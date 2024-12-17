مدرب هيرتا برلين يطمئن بخصوص إصابة إبراهيم مازة

كشف مدرب نادي هيرتا برلين الألماني، كريستيان فييل، مستجدات بخصوص الوضع الصحي للاعبه الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ.

يوم الجمعة المنصرم، أمام نادي مونستر، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الألماني الدرجة الثانية (بوندسليغا 2).

وبدأ لاعب الخضر، هذه المواجهة أساسيا، قبل أن يغادر اللاعب الجزائري أرضية ملعب “برلين الأولمبي”. متأثراً بإصابة على مستوى الفخذ، مطلع الشوط الثاني.

وصرح مدرب هيرتا برلين، كريستيان فييل، اليوم الثلاثاء، لموقع “كيكر” الألماني، بخصوص إصابة إبراهيم مازة:”مازة كان يعاني من ألام في كعب القدم قبل مواجهة مونستر الأخيرة”.

وأضاف المتحدث:”تغيير إبراهيم مازة في المواجهة كان إجراءً إحترازيا، ولم نكن نريد المخاطرة باللاعب”.

للإشارة، سيغيب لاعب الخضر، إبراهيم مازة، بنسبة كبيرة عن مواجهة فريقه هيرتا برلين أمام هانوفر، يوم الأحد المقبل، وسيعود إلى المنافسات الرسمية مطلع الشهر المقبل، بتاريخ 19 جانفي، عندما يواجه فريقه بادربورن في إطار الجولة 18 من “البوندسليغا2”.