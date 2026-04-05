مدرب هيلاس فيرونا يزفّ خبرا سارا لبيتكوفيتش بشأن بلغالي !

يواصل الدولي الجزائري، رفيق بلغالي، التألق مع نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، بعد اعتماده في مركز جديد على الجهة اليسرى.

في خطوة تكتيكية منحت اللاعب أبعادا إضافية في أدائه على أرضية الميدان.

وجاء هذا التغيير في مركز بلغالي قبيل فترة التوقف الدولي، قبل أن يتم تثبيته مع استئناف المنافسة. إذ بدأ يتأقلم بسرعة مع دوره الجديد دون أن يفقد تأثيره المعروف، بل أظهر قدرة لافتة على التنويع في الأداء بين الجهتين.

وكان الطاقم الفني، بقيادة المدرب باولو ساماركو، قد جرّب بلغالي في هذا المركز خلال الشوط الثاني من مواجهة أتالانتا. وهو القرار الذي أعطى ثماره، قبل أن يعتمد عليه أساسيا في الجهة اليسرى خلال اللقاء الأخير أمام فيورنتينا، حيث قدم مردودا مقنعا رغم خسارة فريقه.

وأكد مدرب الفريق، باولو ساماركو، أن بلغالي لديه القدرة على اللعب في كلا الجانبين. مشيرا إلى انسجامه الجيد مع زملائه في التشكيلة، وهو ما يعزز من قيمته الفنية داخل الفريق.

وتشكل هذه المرونة التكتيكية نقطة قوة إضافية في مسيرة بلغالي، الذي يواصل التطور هذا الموسم. ما جعله محل متابعة من عدة أندية تحسبا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبعث هذا التغيير خبرا سارا للناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الذي سيجد حلا إضافيا في المونديال القادم لتعزيز دفاع “الخُضر” بشكل أكبر.