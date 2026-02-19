مدرب هيلاس فيرونا يوضح بخصوص وضعية بلغالي

تحدث مدرب نادي هيلاس فيرونا، باولو ساماركو، عن وضعية لاعبيه المصابين قبل المواجهة المقبلة أمام ساسولو، هذا الأحد.

مؤكدًا أن الفريق سيدخل اللقاء بالعناصر نفسها التي خاضت المباراة السابقة أمام بارما، في ظل غياب عدة أسماء، من بينها الدولي الجزائري رفيق بلغالي.

وقال ساماركو، اليوم الخميس، في تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية: “سنكون بالمجموعة نفسها (التي لعب أمام بارما)، دون بلغالي وسيردار وبعض الموقوفين. لا يوجد أي لاعب سيتعافى من قائمة المصابين في الوقت الحالي”.

للإشارة، تعرض المدافع رفيق بلغالي، يوم الأحد الماضي، لإصابة خلال مباراة ناديه هيلاس فيرونا أمام بارما. واكتفى بـ 17 دقيقة فقط، قبل أن يسقط أرضا ويطلب استبداله. بسبب تجدد إصابته القديمة على مستوى الكاحل.