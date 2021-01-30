عاجل

مدرب واست هام يشرح أسباب ضم بن رحمة بشكل نهائي

الرياضة
  • -
  • 0
مدرب واست هام يشرح أسباب ضم بن رحمة بشكل نهائي
بقلم إسماعيل عشاش

كشف دايفيد مويز، مدرب نادي واست هام، عن الأسباب التي دفعته رفقة الإدارة، لضم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، بشكل نهائي الى غاية 2026.

وتحدث التقني الأسكتلندي للموقع الرسمي لفريقه :”منذ البداية كنا عازمين على التوقيع مع سعيد عقدا طويل الأمد”.

وواصل :”لقد كنا ننتظر التأكد، من زوال المشكل الصحي الذي ظهر خلال الفحص الطبي، الذي أجراه الصيف الماضي”.

وأردف :”لقد كنا راضين عنه، وأعجبت كثيرا بالمُستويات التي قدمها، حيث أنه ساهم ببضع تمريرات حاسمة”.

ليختم :”نحن سعداء بإستمراره معنا، وننتظر الآن أول أهدافه معنا في البريميرليغ”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=954019

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com