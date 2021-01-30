مدرب واست هام يشرح أسباب ضم بن رحمة بشكل نهائي

كشف دايفيد مويز، مدرب نادي واست هام، عن الأسباب التي دفعته رفقة الإدارة، لضم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، بشكل نهائي الى غاية 2026.

وتحدث التقني الأسكتلندي للموقع الرسمي لفريقه :”منذ البداية كنا عازمين على التوقيع مع سعيد عقدا طويل الأمد”.

وواصل :”لقد كنا ننتظر التأكد، من زوال المشكل الصحي الذي ظهر خلال الفحص الطبي، الذي أجراه الصيف الماضي”.

وأردف :”لقد كنا راضين عنه، وأعجبت كثيرا بالمُستويات التي قدمها، حيث أنه ساهم ببضع تمريرات حاسمة”.

ليختم :”نحن سعداء بإستمراره معنا، وننتظر الآن أول أهدافه معنا في البريميرليغ”.