مدرب واست هام يُحدد شروط عودة بن رحمة كأساسي

أكد مدرب واست هام يونايتد، دايفيد مويز، بأن سعيد بن رحمة، وجميع مُهاجمي الفريق، يعلم ما يجب عليهم فعله، للعب بصفة أساسية.

وأوضح التقني الأسكتلندي، بأن الحصول على ثقته يبقى مُرتبطا أولا وأخيرا بالمُستوى المُقدم، من طرف عناصره.

وقال :”نمتلك أنتونيو، جارود بوين، وسعيد بن رحمة ولانزيني، وأنا سعيد بما يمنحونه لنا فوق ارضية الميدان”.

وواصل :”أنا أقول لهم لكي ترتدوا القميص وتتواجدوا في الملعب، يجب أن تُقدموا الإضافة للفريق”.

يأتي هذا في وقت، تحول مُحارب الصحراء، لعنصر بديل خلال الأسابيع القليلة الماضية، تزامنا وتألق مُنافسيه في القاطرة الأمامية.