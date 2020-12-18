مدرب واست هام يُعقد وضعية بن رحمة

عاد دايفيد مويز، مدرب نادي واست هام، ليُعقد من وضعية الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بعد تحوله للاعب أساسي مؤخرا.

وأوضح التقني الأسكتلندي في تصريحات للقناة الرسمية للفريق، بأن الجناح الطائر يجب أن يلعب لمدة مُحددة في كل مُباراة.

وألمج الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الهامرز”، عن نيته لإعادة إبن عين تموشنت لمقاعد البدلاء، في الجولة القادمة للدوري.

وقال :”بن رحمة لعب لـ80 دقيقة كاملة، وهو وقت أطول مما كان من المُبرمج له في بداية الأمر، ولكننا إحتجناه”.

وأردف :”سعيد يقدم لنا الإضافة، وسنعمل على تمكينه من إيجاد النسق اللازم، في المُستقبل لمُجاراة نجوم البريميرليغ”.

وشارك صاحب المُراوغات السحرية، بشكل أساسي خلال آخر خرجتين للمطارق في الدوري الإنجليزي.

وقدم نجم برينتفورد السابق، مستوى مُقنعا أمام ليدز يونايتد، ليُخيب الآمال بعدها أمام كريستال بالاس.