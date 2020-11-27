مدرب وداد تلمسان:”حققنا نقطة ثمينة ضد السياسي”

الرياضة
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مدرب وداد تلمسان:”حققنا نقطة ثمينة ضد السياسي” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ثمن مدرب وداد تلمسان عزيز عباس نقطة التعادل التي عاد بها فريقه من ملعب بن عبد المالك ضد شباب قسنطينة أمسية اليوم الجمعة.

عباس قال للإذاعة الوطنية بعد اللقاء:”حصلنا على نقطة ثمينة في بداية مشوارنا في المحترف الأول بعد 8 سنوات من الغياب، لا سيما بعد المشاكل التي عشناها طيلة الأسبوع بسبب انقطاع اللاعبين عن التدريبات”.

وأضاف:”تفاجأت بالمردود الجيد للاعبينا وللإرادة التي تسلحوا بها في المواجهة”.

وختم:”كان بإمكاننا تحقيق الفوز في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سيّرنا المباراة حسب خصوصيات المنافس الذي نعرفه مسبقا لأننا واجهناه وديا في وقت سابق”.


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