مدرب “وست هام”: “على بن رحمة أن يكون مستعدا للبريميرليغ” !

كشف “دافيد مويس”، مدرب “وست هام”، أن “سعيد بن رحمة”، يقدم في أداء جيد في التدريبات لكن عليه الاستعداد للبريميرليغ.

وشرح “مويس” سبب استبعاد بن رحمة عن قائمة الفريق الذي واجه “مانشستر سيتي” أمس السبت.

وقال مدرب “وست هام” في تصريحات صحفية: “بن رحمة في حالة جيدة وحسب ماشاهدناه فهو يمتلك الكثير من المهارة”.

وأضاف: “عليه أن يكون أكثر سرعة وسنساعده على ذلك لكي يكون جاهزا لمباريات البريميرليغ”.

وتابع: “لقد قلت سابقا أن اللاعبين الذين يأتون من الشامبيونشيب لن أتسرع في إقحامهم بل أريدهم أن يكونوا جاهزين 100%”.

وختم كلامه: “أريد أن أمنح بن رحمة الفرصة في الوقت المناسب له”.