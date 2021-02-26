مدرب وست هام يسعى لتغيير طريقة لعب “بن رحمة” !

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن مدرب “وست هام”، “دافيد مويز”، أنه يسعى لتغيير طريقة لعب الجزائري “سعيد بن رحمة”.

وأكد “روشان توماس” صحفي بموقع “الأتليتك” الشهير أن بن رحمة يمتاز بإمكانيات كبيرة و”مويز” يريد استغلاله بأفضل طريقة.

وقال “توماس” في تصريحات صحفية: “أنا لا أقول أن بن رحمة مثل كريستيانو رونالدو”.

وأضاف: “رونالدو في بدايته مع اليونايتد كان يقوم بالمراوغات والحركات التي تحبها الجماهير لكنه تغيير بعدها”.

وتابع: “أعتقد أن مويز يريد تغيير طريقة لعب بن رحمة، سيترك له حرية القيام بالمراوغات لكن في الوقت المناسب”.

وختم كلامه: “النجم الجزائري تطور بشكل رائع وأعتقد أنه مع الوقت سيصبح اللاعب الأفضل في الفريق”.