مدرب ولفرهامبتون يعول على آيت نوري في مواجهة بورنموث

يسجل الدولي الجزائري ريان آيت نوري، اليوم السبت، عودته للمنافسة الرسمية رفقة ناديه ولفرهامبتون، بمناسبة مباراتهم أمام بورنموث.

وقرµر مدرب ولفرهامبتون، غاري اونيل، الاعتماد على آيت نوري، أساسيا، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة التاسعة من البريمرليغ.

ويأتي هذا القرار من المدرب أونيل، بعد تأكده من تعافي نجمه الدولي الجزائري، من الإصابة التي كان يعاني منها.

يذكر أن ريان آيت نوري، تعرض لإصابة في الجولة الثامنة من البريمرليغ، والتي أجبرته على تضييع التربص الأخير للمنتخب الوطني، قبل استعادته لعافيته مؤخرا.