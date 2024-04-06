مدرب وولفرهامبتون: “آيت نوري موهوب ويمكنه اللعب كمهاجم”

أشاد مدرب نادي وولفرهامبتون الانجليزي، غاري أونيل، بمدافع الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، واصفا إياه باللاعب الموهوب، القادر على شغل منصب في الهجوم.

ونشط أونيل، ندوة صحفية أمس، تحسبا لقمة الجولة 32 من “البريميرليغ” المقررة مساء اليوم السبت، أمام وست هام، في صدام بـ 6 نقاط بالنظر إلى فارق 3 نقاط الذي يتقدم به “الهامرز” في المركز السابع على “الوولفز”.

وأكد التقني الانجليزي، بأنه يأمل رؤية المزيد من هذا المستوى الذي يقدمه ريان آيت نوري، مضيفا: “من الواضح أنه موهوب للغاية وجيد بدنيا وسريع”.

وواصل ذات المتحدث: “الشيء الصعب مع ريان هو خيار نقله إلى مراكز مناصب مختلفة بسبب قدرته على التأقلم في عدة مراكز في الناحية المثالية”.

مضيفا: “نحن نرغب في تركه في منصبه الأصلي والسماح له بمواصلة اللعب والتطور بشكل جيد.. لكن بالرغم من أننا غيرنا منصبه، فقد استمر في تقديم أداء جيد، واستمر في التسبب في مشاكل للمنافسين”.

وختم: “يمكنه بالتأكيد اللعب في خط الهجوم الآن، كما رأينا، لذلك سيكون مفتاحًا بالنسبة لنا غدًا (يقصد اليوم) لمحاولة أن يكون مبدعًا وخلق بعض الفرص، وسنحاول أن نجعله يستحوذ على الكرة قدر الإمكان.”

للإشارة فإن آيت نوري، يقدم مستويات راقية رفقة ناديه الانجليزي، ونجح معه في تسجيل 3 أهداف خلال 4 لقاءات، ما جعله محل إشادة واسعة في بريطانيا.