مدرب وولفرهامبتون يكشف إمكانية مشاركة ايت نوري أمام نوتينغهام

كشف مدرب وولفرهامبتون غاري أونيل جاهزية الدولي الجزائري ريان ايت نوري للمواجهة المرتقبة أمام نوتينغهام فوريست.

وأكد غاري أونيل أن ايت نوري جاهز للمباراة المرتقبة من عمر الدوري الإنجليزي. خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأربعاء.

وقال غاري أونيل “ايت نوري سيسافر معنا لتنشيط مباراة نوتينغهام و التشكيلة الأساسية ستتحدد غدا صباحا و سنرى”.

كما أضاف “أفكر في الاعتماد عليه أساسيا لأن التحاليل الطبية الأخيرة كشفت أنه بخير ولا يوجد أي شيء مقلق”.

وكان مدافع الخضر قد اندمج في تدريبات فريق “الذئاب” أين سافر معهم لمدينة نوتينغهام.