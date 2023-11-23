مدرب يانغ أفريكانز :”سنواجه شباب بلوزداد أحد أفضل أندية إفريقيا”

اعترف مدرب يانغ أفريكانز أخيل غاموندي بصعوبة المهمة أمام الفريق المستضيف شباب بلوزداد في مباراة الغد التي تجري بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وستلعب المباراة أن تكون قوية و شيقة بين الفريق الجزائري و التنزاني ضمن منافسة دوري المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا.

وقال غاموندي خلال الندوة الصحفية اليوم التي تسبق القمة الإفريقية “سعيد جدا بمواجهة فريقي السابق شباب بلوزداد، أعرف الفريق جيدا لكن في الوقت الراهن، تبدل، أعلم أن النادي أصبح يلعب رابطة الأبطال بشكل متكرر”.

كما أضاف المدرب الأسبق لشباب بلوزداد “المباراة ستلعب 11 ضد 11، و الأقوى هو الذي سيفوز، السياربي يلعب كرة قد نظيفة وباحترافية كبيرة، و سندرسه جيدا، نحن مركزون وإسم يانغ أفريكانز معروف في الساحة الإفريقية”.

وختم المدرب الأرجنتيني “سنواجه أحد أفضل الأندية في إفريقيا لهذا اعترف بأن المهمة ستكون صعبة”.

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