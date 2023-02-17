مدرب الوداد البيضاوي يتحسّر على الخسارة أمام الكناري ويغادر غاضبا

تحسّر مدرب الوداد البيضاوي مهدي النفطي على الخسارة القاسية التي مني بها رفقة لاعبيه أمام شبيبة القبائل في رابطة الأبطال.

وغادر مهدي النفطي الندوة الصحفية غاضبا و متحسّرا في الوقت نفسه. بعدما قال “المقابلة كان صعبة و معقّدة، و كنا ننتظر أن تكون المباراة صعبة و صحيح أننا عشنا مواجهة صعبة”

وأضاف مدرب الوداد البيضاوي “قبل بداية المبارة لم نجد”. قبل أن يغادر الندوة الصحفية.

وكان النفطي قد فشل في قيادة لاعبيه في تحقيق الفوز أمام شببية القبائل الذي يعتبر أحد اكبر الاندية الجزائرية المختصة في الفوز بالمناسبات الإفريقية الكبرى.

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