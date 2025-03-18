مدرب بوتسوانا يُبعد الضغط عن لاعبيه قبل مواجهة الخُضر

تحدث مدرب منتخب بوتسوانا، مورينا راموريبولي، عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقه بالمنتخب الوطني الجزائري، هذا الجمعة.

بداية من الساعة الـ15.00 بعد الزوال، بملعب أوبيد إيتاني تشيلومي، في مدينة فرانسيستاون بـ بوتسوانا. في إطار الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وصرّح المدرب، مورينا راموريبولي، لوسائل الإعلام البوتسوانية، بخصوص اللقاء: “المواجهة ستكون صعبة على المنتخبين، يعتقد كثيرون أن عامل الحرارة سيكون لصالحنا. لكننا سنواجه منتخبًا ذا خبرة، يضم لاعبين قادرين على إدارة المباريات خارج ملعبهم وتحقيق نتائج جيدة. الجزائر تمتلك فريقًا قويًا جدًا، فهو ديناميكيّ، وسريع في الهجوم ومنظم بشكل جيد”.

و أضاف المدرب راموريبولي: “يجب ألا نرتكب خطأً بالاعتقاد أن اللعب على أرضنا يضمن لنا نتيجة جيدة. سنعمل بجد من أجل تقديم أداء جيد”.