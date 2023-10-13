مدرب بوركينافاسو :” الجزائر المرشح الأول للتأهل في مجموعتنا”

اعترف مدرب بوركينافاسو هوبير فيلود بقوة منتخب الجزائر في المجموعة التي تواجد فيها برفقة الخضر و موريتانيا وأنغولا.

وقال هوبير فيلود في تصريح لموقع “العربي الجديد” اليوم الجمعة “الجزائر هو المرشح الأول في هذه المجموعة، حتى ولو أن المجموعة تبقى صعبة، في حين نتواجد كمترشح ثاني. لدينا حظوظنا الكاملة للتأهل إلى الدور الثاني”.

كما أضاف فيلود ” ليجب علينا عدم استصغار أي منتخب، اللعب ضد الجزائر يبقى خاصة بالنسبة لي، أعرف الجزائر والجميع يعرف ارتباطي بهذا البلد، الذي قضيت فيه 5 سنوات. هناك دربت العديد من الأندية”.

وأردف المدرب السابق لعدد من الأندية الجزائرية “فوز الجزائر ضد الرأس الأخضر مذهل. كما فازت على السنغال في داكار وهذا ما يعكس تصاعد مستوى المنتخب”.

وختم مدرب وفاق سطيف و إتحاد العاصمة “اللاعبين الجدد الذين قدموا لتمثيل مهم، ومتحفزون، الخضر ازدادوا قوة”.

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