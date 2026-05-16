مدرب سوسطارة يكشف تشكيلته الأساسية لموقعة الزمالك

كشف مدرب اتحاد العاصمة، لامين نداي، عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك، والمقررة سهرة اليوم بملعب القاهرة الدولي، في لقاء حاسم يحدد هوية المتوج باللقب القاري.

وعرفت خيارات المدرب السنغالي حضور عدد معتبر من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الذهاب بملعب 5 جويلية الأولمبي، والتي انتهت بفوز أبناء “سوسطارة” بهدف دون مقابل، في مؤشر واضح على رغبة الطاقم الفني في الحفاظ على الانسجام والاستقرار الفني الذي صنع الفارق في المواجهة الأولى.

ويبدو أن نداي فضّل الاعتماد على عناصر الخبرة والجاهزية، مع المحافظة على التوازن بين الخطوط الثلاثة، تحسبًا للضغط المنتظر من الفريق المصري أمام جماهيره، خاصة وأن الزمالك سيدخل اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز” لقلب الطاولة والعودة في النتيجة.

من جهته، يطمح اتحاد العاصمة إلى تأكيد تفوقه المحقق ذهابًا والعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة، تسمح له باعتلاء منصة التتويج وإهداء أنصاره لقبًا قاريا جديدًا، في مباراة ينتظر أن تكون مشتعلة ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة