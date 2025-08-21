مدرب فولفسبورغ يُعلّق على وضعية عمورة

خرج مدرب نادي فولفسبورغ الألماني، بول سيمونز، عن صمته ليُقدم توضيحات بشأن الحالة البدنية للدولي الجزائري محمد أمين عمورة.

نظرًا لمعاناته من إصابة خفيفة وغيابه عن التدريبات منذ أيام. في وقت حساس يسبق مواجهة الفريق أمام هايدنهايم، في افتتاح الدوري الألماني، هذا السبت.

وفي تصريح إعلامي، قال مدرب فولفسبورغ: “بالنسبة لـ عمورة، الأمر يشبه السباق ضد الزمن. لقد شارك في الحصة التدريبية اليوم ولم يظهر أي رد فعل سلبي. إذا تمكن من الحفاظ على النسق نفسه غدًا، فسيكون ضمن المجموعة التي ستتنقل إلى هايدنهايم”.

هذا التصريح يطمئن نسبيًا جماهير “الذئاب”، وأيضًا أنصار المنتخب الجزائري الذين يتابعون وضعية نجمهم عن كثب. خاصة مع اقتراب موعد تصفيات كأس العالم 2026.

عمورة، الذي التحق بفولفسبورغ الصيف الماضي، فرض نفسه داخل التشكيلة الأساسية لفريقه. وأبان عن إمكانيات واعدة جعلته محل أطماع نادي بنفيكا.