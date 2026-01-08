مدرب أنجي متفاجئ من احتمال رحيل عبدلي

عبّر مدرب نادي أنجي، ألكسندر دوجو، عن تفاجئه الكبير بإمكانية رحيل الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية.

مؤكدًا تمسكه ببقاء اللاعب، معتبرا بأنه عنصرًا مهمًا في منظومة الفريق.

وقال دوجو، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، نقلًا عن RMC Sport: “أرغب في بقائه، عبدلي لاعب مهم بالنسبة لنا”.

وتحدث مدرب أنجي عن الاهتمام الكبير الذي يحظى به لاعب الوسط الجزائري من طرف عملاقَي الكرة الفرنسية، موضحًا: “مارسيليا وليون ناديان يحبهما كثيرًا، هذا معروف. لديه طموحاته ومسيرته المهنية، ونحن نحترم ذلك”.

غير أن دوجو لم يخفِ قلقه من تداعيات رحيل اللاعب، مضيفًا: “إذا اضطررنا لخسارته، فسيكون ذلك خبرًا سيئًا جدًا بالنسبة لنا”.

وكشف مدرب أنجي عن تفاجئه من تسارع الأحداث، مؤكدًا أن كل المؤشرات كانت توحي ببقاء عبدلي إلى غاية نهاية عقده: “أنا متفاجئ، كنا نشعر فعلاً بأنه يريد الاستمرار إلى نهاية عقده، من أجل تقديم موسم جيد والحصول على خيارات أكثر خلال الصيف”.