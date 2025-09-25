مدرب ليل يضع ثقته في بن طالب ويُهمّش ماندي !

قرر مدرب نادي ليل الفرنسي برونو جينيسيو، الدفع بالدولي الجزائري نبيل بن طالب أساسيًا في مواجهة الدوري الأوروبي أمام نادي بران النرويجي، بينما جلس المدافع الدولي عيسى ماندي على دكة البدلاء، رغم مشاركته في آخر مباراتين من الدوري الفرنسي.

هذا التغيير في التشكيلة يثير التساؤلات حول موقع ماندي في حسابات المدرب جينيسيو. خاصة على مستوى المنافسات الأوروبية.

ويعَدُّ نبيل بن طالب أحد أبرز الأسماء الجزائرية التي تقدم مستويات ثابتة هذا الموسم. ما جعل المدرب يمنحه الثقة في مواجهة أوروبية مهمة.

ويبقى من المرتقب متابعة تطورات وضعية اللاعبين في الجولات المقبلة، خاصة مع اقتراب فترة التوقف الدولي.

خاصة أن اختيارات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، المرتقبة للمنتخب الجزائري محط أنظار المتابعين، في ظل تغير معطيات الجاهزية والمشاركة لدى اللاعبين المحترفين في أوروبا.