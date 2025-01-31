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الرياضة

مدرب مارسيليا :”غويري لاعب متعدد المناصب وسنوظفه بأحسن طريقة”

بقلم عزيز طالبي
مدرب مارسيليا :”غويري لاعب متعدد المناصب وسنوظفه بأحسن طريقة”
مارسيليا
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أبدى مدرب اولمبيك مارسيليا الفرنسي، روبيرتو دي زيربي، تفاؤله الكبير بالتعاقد مع الدولي الجزائري أمين غويري قادما من نادي رين الفرنسي.

وقال، دي زيربي، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الجمعة، قبل موعد مباراة الأحد أمام أولمبيك ليون: “أمين غويري لاعب متعدد المناصب ونستطيع الاعتماد عليه. ويمكنه اللعب في منصب قلب الهجوم”.

وأضاف دي زيربي: “أنا أعرفه منذ فترة طويلة، يلعب في المناصب الهجومية. ويستطيع تقديم الأفضل على الميدان، سنحاول توظيفه بـأحسن طريقة ممكنة”.

و من المنتظر أن يكون غويري حاضرا خلال مواجهة نادي ليون بملعب “فيلودروم”ّ هذا الأحد، و هو الذي حل صبيحة اليوم بمدينة مارسيليا.

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