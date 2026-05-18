مدرسة الطاقات المتجددة بباتنة تعرض مشاريع تخرج طلبة السنة الخامسة

عرضت أمس الأحد، المدرسة الوطنية للطاقات المتجددة بباتنة، مجموعة من المشاريع المبتكرة الخاصة بطلية السنة الخامسة المقبلين على التخرج.

وقدم الطلبة شروحات مفصلة حول أهداف مشاريعهم، ومراحل إنجازها، والحلول التقنية والعلمية. التي يقترحونها لمعالجة عدد من الإشكالات المطروحة، وكانت هذه المبادرة فرصة لفتح نقاش مباشر. بين أصحاب الأفكار وأصحاب المؤسسات الاقتصادية.

وكشفت هذه العروض عن مستوى التكوين الذي يحظى به الطلبة وقدرتهم على تحويل معارفهم الأكاديمية إلى مشاريع واقعية تحمل أفكارا واعدة قابلة للتطوير والاستثمار مستقبلا.

