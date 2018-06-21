احتفلت مدرسة ضباط الصف للمعتمدية بقالمة الناحية العسكرية الخامسة اليوم الخميس بتخرج دفعات جديدة تشرفت بحمل اسم الشهيد “طواهري أحمد”.
مراسم التخرج أشرف عليها العميد معمري السعيد قائد الجو نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية.
وشملت الدفعات المتخرجة الدفعة الثالثة والعشرون أهلية عسكرية مهنية درجة 2 إدارة اختصاص ميزانية ومالية أمانة وموارد بشرية تموين وتسيير.
الدفعة الثامنة أهلية عسكرية مهنية درجة ، الدفعة السابعة والاربعون أهلية عسكرية مهنية درجة 1 إدارة.
الدفعة السابعة عشر أهلية عسكرية مهنية درجة 1،الدفعة التاسعة والثلاثون شهادة عسكرية مهنية درجة 2 إدارة.
الدفعة الثامنة شهادة عسكرية مهنية درجة 2، ليختتم الحفل بتكريم عائلة الشهيد.
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