مدرس رياضيات صباحا ومهرب مخدرات مساءً!!

ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على معلم رياضيات يدعى “فو با شينه”، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وضبطت بحوزته 15 كلغ من المخدرات.

وذلك بإقليم “نجي آن” بالفيتنام، وبعد تبادل النيران بين الطرفين استطاعت الشرطة توقيف المدرس بصعوبة.

وخلال هذه العملية، أصيب أحد رجال الشرطة بإصابات تجعله لا يستطيع المشي إلا على كرسي متحرك طوال حياته.

وأكد مقربون من معلم الرياضيات، أنه كان نموذجاً للمعلم الملتزم ويعتبر قدوة للتلاميذ، إلا أنه مؤخراً أصبح غير مهتم بالمدرسة.

واتجه إلى تهريب المخدرات منذ وقت قريب، بعد أن عرضت عليه عصابة تهريب، كميات صغيرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأصدرت محكمة بشمال فيتنام، حكما بالإعدام على المدرس، والذي يعمل بإحدى المدارس الحكومية، لإدانته بتهريب المخدرات.