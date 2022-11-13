قناة النهار مدرّب المنتخب المغربي يشيد ببلماضي.. هكذا ردّ عليه بقلم قناة النهار نشر في 13 نوفمبر 2022 - 12:50 بلماضي شارك غرِّد أرسل 537 0 مدرّب المنتخب المغربي يشيد ببلماضي.. هكذا ردّ عليه إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/D7Iie اقرأ أيضا دلال خير: عائلة من 6 أفراد تعاني الفقر والمرض وخطر المـ.ـوت بقلب العاصمة قناة النهار 28 أكتوبر شاهد..كمية كبيرة من الألبسة،خزانات و دراجات رباعية الدفع حجزتها جمارك ميناء الجزائر قناة النهار 07 نوفمبر سعيدة : إنشاء فرقة لمراقبة النظافة ورصد المشاكل البيئية لمعالجة النقاط السوداء قناة النهار 31 أكتوبر جزائريون: الدوم .. حرفة تقليدية تجابه العصرنة قناة النهار 24 أكتوبر المواقف العشوائية للحافلات وإنشاء مواقف غير مرخصة.. الخطر يحدق بالمسافرين قناة النهار 30 أكتوبر "وزير التجارة :"نتطلع إلى إزالة المعيقات بمنطقة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ من خلال الإتحاد الجمركي العربي قناة النهار 28 أكتوبر المالكي: القضية الفلسطينية لم يكن عليها أي خلاف منذ بداية الإجتماعات قناة النهار 30 أكتوبر لحظة وصول الفريق أول السعيد شنقريحة إلى المركز الدولي للمؤتمرات قبيل انطلاق القمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر حسام زكي :" إجتماعات أمس واليوم مرّت في جو من الودّ والإحترام" قناة النهار 30 أكتوبر سطيف : توقيف شبكة تحترف السرقة قامت بالسطو على مركز بريد بحي شوف لكداد قناة النهار 03 نوفمبر