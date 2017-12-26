ربط “ب. يونس” مدرب سباحة، علاقة غرامية مع فتاة من دولة مصر، لأجل تمويله بكميات معتبرة من الحبوب المهلوسة.

المدرب معتمد من طرف وزارة الشباب والرياضة، كانت الفتاة ترسل له الحبوب عبر بريد “الجزائر” داخل طرود بالمجان، لأجل المتاجرة بها.

وهذا باستعمال وصفات طبية مزورة لأطباء جزائريين، مختصين في علاج الأمراض العصبية والنفسية.

تم توقيف المعني رفقة مشتبه فيه آخر” ز.الياس” الذي ضبط بعد تفتيش ثلاجة بمنزله معبأة بالمهلوسات من عدة أنواع.

بينها ” إريكا و” كيتيل”، إلى جانب قطعة صغيرة مخدرات من نوع “القنب الهندي” التي تم حجزها وإحالة مالكها إلى التحقيق.

وجاءت العملية الحالية بعد بلاغ تلقته مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، من بريد الجزائر من استقبال طرود بريدية.

من دولة مصر تبين بعد فتحها وتفتيشها أنها أقراص مهلوسة، تقدر أربعة امشاط بها 90 قرص مهلوس من نوع”ايريكا”.

تم أخذ اسم المرسل والمرسل إليه، وكذا العناوين الظاهرة على الطرود وتم التوصّل إلى المشتبه فيه الرئيسي مدرب السباحة.

وأسفرت التحريات،ان المدرب تعرف على الفتاة عن طريق ” فايسبوك”،وعرض عليها تمويله بالحبوب المهلوسة بحجة مساعدة المرضى.

وهذا بسبب غلائها وندرة بعضها، مرسلا لها وصفات طبية مزورة.

وواجه المعنيين اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء، تهما تراوحت بين حيازة مخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.

بيع مواد صيدلانية بدون رخصة، وعرض مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية على الغير، وتزوير شهادات طبية.

وهي التهم التي اقرّ بها المتهم الرئيسي “المدرب” مصرحا أنه استوردها من صديقته المصرية للتبرع بها للمرضى، نافيا المتاجرة بها.

التمس وكيل الجمهورية،توقيع عامين حبسا في حق المتهمين،قبل أن تدين المحكمة، بعقوبات تراوحت بين عامين حبسا نافذا للمتهم الرئيسي مدرب السباحة،وعام موقوفة النفاذ للمتهم شريكه.