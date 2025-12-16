مدرّس بالكشافة الإسلامية فرع بوروبة يُنشئ مجموعة على الأنترنيت للتّرويج والإشادة بالأعمال الإرهابية

كشفت تحقيقات قضائيّة عن انشاء مجوعة الكترونية خاصة بالإشادة بالتنظيمات الإرهابية والأعمال التخربيبة التي تقوم بها في بلاد الشام والعراق، يقوم بتسييرها مدرّس بالكشافة الإسلامية فرع بوروبة بالحراش، المدعو ” سيد مراد”، هذا الأخير توصّل المحققون إليه، ثم تم إيقافه بعد توقيف أحد أصدقائه المتهم المدعو ” ح. عبد الرحيم” الذي انضم إلى المجموعة وراح يتبادل الفيديوهات والمناشير الخاصة بالتنظيم الإرهابي أو ما يعرف بالدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام.

حيث مكّنت التحقيقات الأمنية، بعد رصد فيديو على منصة تيكتوك لصاحبه المتهم ” ح.عبد الرحيم” يتضمن الإشادة بأفعال إرهابية والجهاد ضد الكفار.

وتم متابعة كلا المتهمين كل من “ح.عبد الرحيم”و “سيد مراد” المقيمين ببلدية بوروبة أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها.

وفي قضية الحال، تعود الوقائع إلى تاريخ توقيف المتهم المدعو ” ح. عبد الرحيم” يوم 17 ماي 2025، في حدود الساعة الرابعة و45 دقيقة، بحي الكاف ببوروبة بالحراش، الذي أقر خلال التحقيق معه بأن المدعو ” سي مراد” هو من قام بترسخ الأفكار الجهادية المتطرفة الخاصة بالتنظيمات الإرهابية في ذهنه، وكان هذا أثناء مزاولته لنشطاته بالكشافة الإسلامية كون سيد مراد هو مدرس به.

كما أضاف المتهم أنه في أواخر سنة 2022، ورد إلى مسامعه ما يعرف بالدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام والتنظيمات الإرهابية التابعة لها، وأخد يلج إلى منصات يوتويب لأجل مشاهدة العمليات الإرهابية وخطب المفتين وكذا شروط قيام الدولة الإسلامية، مقرا بأنه انضم إلى مجموعة إلكترونية باسم ” جماعة الحق” على موقع ” تيكتوك”، حيث كان مع مستخدميها يتبادلون الفيديوهات والمناشير الدينية ويقوم بوضع علامة إعجاب لها.

كما كان ينشر عبر خاصية القصص اليومية في حسابه على الفايسبوك فيديوهات لأناشيد دينية تشيد بالأفعال الإرهابية.

وفي إطار التحقيق، تمّ السماع إلى المتهم الثاني “سيد مراد” الذي أقرّ هو الآخر باهتمامه ومتابعاته للفيديوهات التي تُشيد بالأفعال الإرهابية والتخريبية التي يقوم بها التنظيمات الإرهابية، في بلاد الشام والعراق، كما يقوم بإرسال تلك الفيديوهات لأصدقائه قصد تعريفهم بهذا التنظيم كونها تقوم بأعمال ضد الكفار- حسبه-.

وأضاف المتهم للمحققين، أنه خلال شهر جانفي 2025 تم تنصيبه كمشرف على مجموعة من أفراد الكشافة الإسلامية على مستوى فوج بوروبة،من بينهم المدعو ” ح.عبد الرحيم” الذي كان يستفسره عن مواضيع دينية وقان بإرسال له فيديوهات تشيد بالأفعال الإرهابية.

كما كان يتبادل رسائل علة موقع التواصل “تيكتوك” الحامل لإسم “أبو عبد الله”، مع المدعو ” جفال” من بينها صورة لأخيه المقضي عليه بدولة سوريا المدعو ” جفال جيلالي”.