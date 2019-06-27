مدغشقر تتفوق على البورندي وتخطف وصافة المجموعة من غينيا !

فاز منتخب مدغشقر على نظيره البوروندي بهدف دون رد من اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الخميس بملعب الأسكندرية في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لنهائيات أمم أفريقيا.

وجاء الشوط الأول من المباراة بمستوى ضعيف، بعجما انحصرت الكرة في منتصف الملعب، إلا أن منتخب مدغشقر تمكن من إفتتاح باب التسجيل في الدقيقة الــ 76 من عمر المباراة عن طريق اللاعب ماركو لايماريترا.

يذكر أن نيجيريا تتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وتأهلت لدور ثمن النهائي للبطولة ،في حين يحتل منتخب مدغشقر المركز الثاني بـ 4 نقاط، وغينيا المركز الثالث بنقطة وبوروندي في المؤخرة بدون رصيد من النقاط.