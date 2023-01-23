مدغشقر وغانا يبلغان ربع نهائي الشان

رسم سهرة اليوم الإثنين مُنتخب مدغشقر، تأهله للدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وذلك بعد فوزه أمام السودان بملعب الشهيد محمد حملاوي بقسنطينة بثلاثية دون رد في لقاء الجولة الـ3 من المجموعة الـ3 لدور المجموعات.

وبعد هذا الفوز وصل مُنتخب مدغشقر للنقطة الـ9 في الصدارة، بينما احتل منتخب غانا المركز الثاني بـ6 نقاط.

وجاء مُنتخب السودان في المركز الثالث بـ3 نقاط، في حين تذيلت المغرب المجموعة بـ0 نقطة.