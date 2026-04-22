مدفع “بابا مرزوق” يعود للواجهة

كشفت النائبة الفرنسية الفرانكو - جزائرية، صبرينة صبايحي، عن حزب الخضر، مشروعَ قانون داخل الجمعية الوطنية الفرنسية يقضي بإعادة مدفع “بابا مرزوق” إلى الجزائر.

وهذا في إطار مبادرة جديدة تعيد إحياء النقاش حول ملف الذاكرة التاريخية بين الجزائر وفرنسا.

وكتبت النائبة صبرينة صبايحي، عبر صفحتها على فيسبوك “لا يمكننا بناء المستقبل على غنائم الحرب”.

وأضافت صبايحي “أتقدم بمشروع قانون لإعادة مدفع بابا مرزوق، المعروف باسم القنصلية، إلى الجزائر. لأن الذاكرة لا يمكن أن تكون طريقًا ذا اتجاه واحد، ولأن العدالة لا تختزل في ترسانة أسلحة”.

ويعَدُّ مدفع “بابا مرزوق” من القطع التاريخية المرتبطة بالفترة العثمانية في الجزائر، وهو موجود حاليًا في ميناء بريست.