مدفع وقذائف هاون وقنابل.. الجيش يسترجع أسلحة وذخيرة بعد عملية تيسمسيلت

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من استرجاع أسلحة وذخيرة بولاية عين الدفلى، على خلفية العملية النوعية المنفذة بالقطاع العملياتي بتيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية. والتي أفضت مؤخرا إلى إلقاء القبض على 4 إرهابيين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، العملية التي نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي جاءت إثر استغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الموقوفون.

حيث مكنت العملية من استرجاع مدفع هاون عيار 60 ملم بندقية رشاشة “أف أم بي كا”. بندقيتين مضخيتين، بندقيتين نصف آليتين من نوع “سمينوف”. 3بنادق تكرارية، بندقيتي صيد مسدسين من نوع “كولت” 4 مخازن ذخيرة 9 قذائف هاون. 1646 طلقة من مختلف العيارات أربعة 4 قنابل يدوية، بالإضافة إلى أغراض أخرى.