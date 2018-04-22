مدلسي يشارك في الجمعية العامة لإتحاد المجالس الدستورية بالقاهرة

يشارك اليوم رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي في أشغال الجمعية العامة 10 لإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان لذات الهئية فإن أشغال الجمعية العامة ستمتد من 22 إلى 24 أفريل من الشهر الحالي.

سيتناول المجتمعون عديد المسائل التنظيمة المتعلقة بتطوير الإتحاد وتجسيد الأهداف التي أنشأ من أجلها.

ذكر بيان ذات الهيئة أن رئيس المجلس الدستوري سيحضر إجتماعات اللجنة العلمية للإتحاد التي ستتناول التطورات الحديثة في الوطن العربي.

خاصة ما تعلق تجارب القضاء الدستوري العربي في الحق في المساواة والحريات الدينية والثقافية.