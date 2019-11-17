مدمن كاشيات يذبح شابا من الوريد إلى الوريد بالحوض في تلمسان !!!

اهتزت مساء أمس قرية الحوض الواقعة بين بلدية السواحلية و دائرة الغزوات أقصى غرب ولاية تلمسان على وقع جريمة قتل بشعة.

وأقدم مجهولون على تصفية شاب بطريقة مريعة و صادمة و هذا بذبحه من الوريد الى الوريد.

و في هذا الشأن كشفت مصادر ل “النهار أونلاين” أن الضحية البالغ من العمر 33 عاما ينحدر من ضواحي منطقة سوق الثلاثاء حيث كان محل بحث من طرف ذويه بعدما تقطعت الاتصالات به بشكل مفاجئ.

ومكنت حملات البحث عنه الى اكتشافه مقتولا بالكيفية المذكورة اذ أقدم الجناة على استدراجه الى منطقة نائية و هناك اقدموا على ذبحه من الوريد الى الوريد لدواعي مجهولة.

واكدت ذات المصادر أ، التحقيقات التي تعكف عليها مصالح الدرك الوطني من شأنها أن كشف ملابسات الجريمة.

وطوقت الشرطة العلمية للدرك الوطني مسرح الجريمة بغية اخذ بصمات المشتبه بهم في تنفيذ عملية الاغتيال إلى حين القبض عليهم و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الغزوات.

و في وقت لاحق تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف شخصين مشتبه صلتهما في هذه الجريمة أحدهما شقيق القاتل المتواجد في حالة فرار .

ووجهت لهما تهمة المشاركة في الجريمة في حين لا تزال الأبحاث متواصلة عن المتهم الرئيسي بغية الإمساك به تفاديا لإرتكاب مجزرة جديدة ، لاسيما و أنه نفذ جريمته تحت تأثير الحبوب المهلوسة و كان يهدد بحصد مزيد من الأرواح.