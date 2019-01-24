مدمن مخدرات يسكب الماء الساخن بالزيت على يد والدته في باش جراح

عانت سيدة من باش جراح بالعاصمة الأمرين مع إبنها العاق، مما دفعها إلى اللجوء إلى العدالة من أجل وضع حد لتصرفات ابنها.

والذي قام بتعنيفها من خلال تسخين الماء بالزيت وسكبه على يدها، مما أدى إلى إصابتها بحروق على مستوى يدها.

كما قام بطردها يوم الجمعة صباحا وهددها بالقتل رفقة إبنتها، عن طريق إشعال قارورة غاز البوتان.

هذه الوقائع المؤسفة استعرضتها محكمة الجنح في حسين داي، خلال مثول المتهم “ب.م” الموقوف بالمؤسسة العقابية في الحراش عن جنحة ضرب الأصول.

أين سردت الضحية معاناتها مع إبنها العاق، وذكرت مؤكدة أنها لجات إلى العدالة بعد 5 سنوات من المعاناة.

وكانت الوالدة تعتقد أن إبنها مصاب باضطراب عقلي، ولكن وبعد عرضه على مستشفى مصطفى باشا تأكد أنه مدمن مخدرات.

وليست المرة الاولى التي تتعرض فيها الضحية للإعتداء، بدليل أن مصالح الأمن في باش جراح أصبحت تعرفها، نظرا لتنازلها عن متابعة ابنها في العديد من المرات.

لكن الإبن تمادى وحاول قتلها برقفة إبنتها الصغرى، ولولا تدخل الجيران لكانتا في خبر كان.

وبمواجهة المتهم بتصريحات والدته انكرها، وبدا على ملامح المتهم بعض من الاختلالات والاضطرابات العقلية.

وأضافت محامية الدفاع أن شقيقته الصغرى لم تسلم هي الاخرى من التهديد بالضرب والقتل، ملتمسة من هيئة المحكمة اتخاذ اجراءات صارمة ولازمة في حقه.

والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري.