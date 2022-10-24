مدمن مخدرات يقتحم منزل جاره ليلا بغرض السرقة بدرقانة

ألقت مصالح أمن شرق العاصمة، القبض على شاب من ذوي السوابق العدلية، متلبسا بجرم السرقة. بعدما اقتحم منزل جاره الضحية في ساعة متأخرة من الليل. إلا أن انكشاف أمره من قبل قاطني المنزل. وتشاجره معهم مكّن من التعرّف عليه بسهولة ومن ثمة توقيفه واحالته أمام الجهات القضائية للمحاكمة.

وحسب مجريات محاكمة المتهم الموقوف “ب.كمال” على مستوى محكمة الجنح الدار البيضاء اليوم الاثنين، فإن الأخير قام بتاريخ 25 أوت المنصرم. باقتحام حرمة منزل الضحية بحي درقانة في حدود الساعة الرابعة صباحا حافي القدمين، عن طريق التسلل من نافذة المطبخ بعد كسرها. ليتمكّن من التوغّل إلى غاية غرفة نوم الضحية، التي استفاقت من نومها بعد سماعها حركة غير عادية بالمنزل. وخلال محاولتها النهوض من السرير لمعرفة مصدر الحركة، تفاجأت بالجاني أمامها، فهمّت بالصراخ طالبة النجدة. مما جعل أفراد العائلة يستفيقون من نومهم، لتيمكنوا بعدها من محاصرة المتهم داخل المسكن. وخلال محاولته الفرار أبدى مقاومة عنيفة، غير أن محاولته باءت بالفشل. وتمّ إلقاء القبض عليه من قبل رجال الشرطة الذين تنقلوا الى الامكنة بعد تبليغهم هاتفيا عبر الرقم المتاح.

من جهتها صرحت زوجة الضحية أنها، أصيبت بصدمة نفسية، وغادرت منزل الزوجية دون رجعة، منذ ليلة الواقعة. ولا تزال تتابع العلاج عند أخصائي، وهو ما أثبته زوجها أيضا عن طريق تقديم وثائق طبية لاثبات حجم الضرر الذي لحق بزوجته.

المتهم وبعد مواجهته بالوقائع أين حاول إنكار ما نسب إليه من تهم، مصرحا أن سبب اقتحامه منزل الضحية، كان من باب الصدفة. وهذا بسبب خوفه من أحد الأشخاص الذي كان يركض وراءه للإمساك به، نافيا نيته لسرقة منزل الضحية.

و من جهته الدفاع، طالب من هيئة المحكمة، تعيين خبير لصالح موكله، لأجل فحصه كونه يعاني من مرض نفسي. غير أن وكيل الجمهورية وبعد السماع إلى أطراف القضية التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا. و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم.