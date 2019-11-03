مدمن مهلوسات يحتجز والدته ويعذبها للاستيلاء على منحة تقاعدها في بومرداس

منع عنها الأكل والشرب وباع كل أغراض المنزل

قام مدمن مخدرات بسجن والدته في البيت ومنع خروجها وزيارة الأقارب لها، وذلك بغرض الاستيلاء على منحة التقاعد.

بعد سلط شتى أنواع العذاب من ضرب مبرح ومنع الأكل والشراب لتموت ويستولي على مالها، وحدثت الواقعة في إقليم بلدية بني عمران دائرة الثنية بولاية بومرداس.

ويقوم هذا الشاب العاصي بهذه الأفعال الشنيعة لتتنازل له عن المال لشراء الأقراص المهلوسة التي يتناولها

ويستهلكها بشكل مفرط أفقدته وعيه حتى كاد يقتل أمه، حيث أن هذا الشاب البالغ من العمر 37 سنة، لا يسمح

لأحد بدخول البيت ويغلق الباب على والدته بعد ضربها والاعتداء عليها لتمنحه المال لشراء المهلوسات.

كما قام ببيع كل أغراض البيت وتجهيزاته بسبب إدمانه على المهلوسات، ولم يستطع أحد مساعدة هذه الأم

المسنة التي مسها كل أنواع التعذيب من ابنها حتى كاد يقتلها بسبب الأضرار الجسيمة التي تسبب لها به.

ليتم تدخل الجيران وإنقاذها بعد جهد جهيد ويتم توقيف هذا الشاب والتحقيق معه في قضية الاعتداء على الأصول، وقد تم تقديم المشتبه به على وكيل الجمهورية.