مدني: “سنعمل على تحقيق الفوز والتأهل في لقاء العودة”

أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، محمد أمين مدني، عزمه ورفاقه، على تحقيق الفوز، والتأهل في لقاء العودة من مباراتهم أمام منتخب غامبيا.

وصرّح مدني، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “كان هدفنا تحقيق الفوز في غامبيا، واتبعنا التعليمات بخصوص المنافس، وأرضية الميدان”.

كما أضاف: “صحيح أننا لم نحقق الفوز، لكن قمنا بالمهم، وينتظرنا الأهم في لقاء العودة بالجزائر، أين سنعمل على تحقيق الفوز، والتأهل”.

يذكر أن مباراة العودة بين المنتخب الوطني للمحليين، ونظيره الغامبي، مقررة يوم الجمعة المقبل، بملعب عنابة.