مدني مسلم يطمئن محبيه ويتمنى الشفاء لحزيم:”هذا هو مرضي”

طمأن الفنان الفكاهي الجزائري مدني مسلم محبيه بأنه بخير، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا له، وقالوا أن حالته الصحية قد تدهورت.

وفي اتصال مع قناة النهار، قال مدني مسلم، بأنه قد أصيب بضغط دموي خفيف على مستوى عينه، والحمد لله لقد تحسنت حالته.

وشكر عبر قناة النهار كل محبيه الذين تهافتوا إليه لزيارته، وللإطمئنان على حالته الصحية.

كما تمنى الشفاء العاجل للفنان حزيم، والذي يرقد هو الآخر بالمستشفى بسبب مشكلة صحية في القلب.

كما تمنى الشفاء لفتيحة سلطان ولكل الفنانين الذين يعانون من مشاكل صحية، ولكنهم لم يصرحوا عنها، حسب قوله.

وشكر بالمناسبة قناة” النهار” والتي تهتم دائما بأخبار الفنانين، وتكون السبّاقة في الإطمئنان عليهم.