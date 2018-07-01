مدني نعمون: الراحل عمار معروف عانى من مشاكل صحية واجتماعية

قال الفنّان مدني نعمون، أنّ الفنان الراحل “عمارمعروف” عانى من عدّة مشاكل صحية وأخرى اجتماعية.

وأكّد الفنّان نعمون في اتصال هاتفي مع النهار، أنّ الفنان كان لايملك منزلا للسكنى، وكان مؤجّر منزل بالرغم من أجرته الشهرية القليلة.

وتابع الفنان أنّ، الفنان التحق بالمسرح منذ 1964 أين احتك من الفنانين المسرحيين الكبار، مؤكّدا بأنّه صديق مقرّب له.

وتعامل معه في العديد من الأعمال الفنية. وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية لكنّه كان يفضّل الأعمال السينمائية.

يشار إلى أنّ الفنان انتقل إلى رحمة ربّه صباح اليوم الأحد بالمستشفى بعد صراع مع المرض.

وستقام الجنازة اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة رويبة بالعاصمة .